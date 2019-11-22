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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı (paketli) Kg35,53

35,53

Kuru kayısı (paketli) Kg23,83

23,83

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,50

4,50

Naturel kuru kayısı

 Kg19,02

19,02

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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