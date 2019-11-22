Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı (paketli)
| Kg
|35,53
|35,53
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|23,83
|23,83
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,50
|4,50
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|19,02
|19,02
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