Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|12,21
|12,21
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|22,00
|22,00
|Organik kuru kayısı
| Kg
|29,00
|39,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|16,24
|16,24
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