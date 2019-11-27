Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg31,75

31,75

Kuru kayısı Kg12,50

30,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,45

5,80

Jumbo kayısı

 Kg23,00

23,00

Dut kurusu

 Kg17,50

17,50

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]