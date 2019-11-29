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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg24.0025.00
Kuru kayısı Kg14,60

14,60

Naturel kuru kayısı Kg17,18

17,18

Kesilmiş kuru kayısı

 Kg8,12

12,18

Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

 Kg15,50

15,50

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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