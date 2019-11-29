Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|24.00
|25.00
|Kuru kayısı
| Kg
|14,60
|14,60
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|17,18
|17,18
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|8,12
|12,18
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|15,50
|15,50
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