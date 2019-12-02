Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31,21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|31,21
|31,21
|Kuru kayısı
| Kg
|14,85
|19,28
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|21,50
|21,50
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,73
|10,73
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|16,44
|16,53
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