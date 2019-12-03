Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|30.00
|30.00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,30
|25,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|22,87
|22,87
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,52
|4,52
|3. Kalite endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,94
|3,94
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