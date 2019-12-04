Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı 4 nolu
| Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,70
|14,35
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,57
|9,57
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,88
|5,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|16,24
|16,24
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