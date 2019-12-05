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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg21,7421,74
Kuru kayısı Kg10,61

12,65

Kesmelik kuru kayısı Kg7,00

7,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

5,22
Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

 Kg14,50

14,50

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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