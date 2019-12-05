Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|21,74
|21,74
|Kuru kayısı
| Kg
|10,61
|12,65
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|7,00
|7,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,22
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|14,50
|14,50
Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi