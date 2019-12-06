Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,21
|24,21
|Kuru kayısı
| Kg
|17,68
|19,28
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,50
|5,50
|Şekerpare kayısı (3 numaralı)
| Kg
|18,56
|18,56
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