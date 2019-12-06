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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,21 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,21 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,2124,21
Kuru kayısı Kg17,68

19,28

Kesmelik kuru kayısı Kg5,50

5,50

Şekerpare kayısı (3 numaralı)

 Kg18,56

18,56

Malatya, Jumbo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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