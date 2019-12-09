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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 25,30 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 25,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg25,30

25,30

Kuru kayısı Kg9,28

18,85

Gün kurusu kayısı Kg24,73

24,73

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg7,42

7,42

Kayısı çekirdeği içi tatlı

 Kg16,44

16,44

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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