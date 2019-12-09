Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 25,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:04 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 25,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|25,30
|25,30
|Kuru kayısı
| Kg
|9,28
|18,85
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|24,73
|24,73
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,42
|7,42
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|16,44
|16,44
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