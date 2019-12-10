Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|16.00
|16.00
|Kuru kayısı
| Kg
|12,18
|21,46
|Naturel gün kurusu kayısı
| Kg
|13,50
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|8,02
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,75
|14,75
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