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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg16.0016.00
Kuru kayısı Kg12,18

21,46

Naturel gün kurusu kayısı Kg13,50

25,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

8,02

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,75

14,75

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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