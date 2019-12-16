Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:50 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|25,00
|25,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|19,46
|19,46
|Kuru kayısı
| Kg
|14,00
|16,89
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,39
|6,39
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,50
|17,61
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