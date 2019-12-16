Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg25,00

25,00

Naturel kuru kayısı

 Kg19,46

19,46

Kuru kayısı Kg14,00

16,89

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg6,39

6,39

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,50

17,61

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayısı çekirdeği ihracatından 14,6 milyon dolar gelir
Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

Son Dakika Haberleri
22:18 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:14 Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız - Son Dakika Ekonomi
22:08 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
22:00 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi
21:13 Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]