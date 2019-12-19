Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,82 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,82 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,82
|24,82
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|22,62
|23,78
|Kuru kayısı
| Kg
|11,84
|15,28
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|8,70
|8,70
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,00
|15,00
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