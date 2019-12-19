Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,82 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,82

24,82
Natürel kuru kayısı Kg22,62

23,78

Kuru kayısı Kg11,84

15,28

Kesilmiş kuru kayısı

 Kg8,70

8,70

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,00

15,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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