Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|9,75
|30,00
|Kesmelik kurusu kayısı
| Kg
|6,25
|6,25
|Organik kayısı 4 nolu
| Kg
|28,25
|28,25
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,77
|5,22
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,95
|14,95
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