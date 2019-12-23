Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı

 Kg9,75

30,00

Kesmelik kurusu kayısı Kg6,25

6,25

Organik kayısı 4 nolu

 Kg28,25

28,25

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg3,77

5,22

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,95

14,95

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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