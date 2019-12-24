Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 25,06 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:06 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 25,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|25,06
|25,06
|Kuru kayısı
| Kg
|10,00
|24,24
|Gün kurusu
| Kg
|11,90
|15,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,50
|4,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|10,56
|10,56
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