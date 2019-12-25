Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 31,00

31,00

Jumbo kayısı Kg25,36

25,36

Kuru kayısı Kg5,90

25,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,65

5,65

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,25

15,25

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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