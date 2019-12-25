Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|31,00
|31,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|25,36
|25,36
|Kuru kayısı
| Kg
|5,90
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,65
|5,65
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,25
|15,25
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