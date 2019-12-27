Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg 20,75

20,75

Kuru kayısı Kg10,50

12,65

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,28

9,28

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

5,80

Kesmelik kuru kayısı Kg6,25

6,25

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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