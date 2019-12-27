Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|20,75
|20,75
|Kuru kayısı
| Kg
|10,50
|12,65
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,28
|9,28
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,80
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|6,25
|6,25
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