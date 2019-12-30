Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik 2 No'lu kayısının kilogramı 27 ila 28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:16 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda organik 2 No'lu kayısının kilogramı 27 ila 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kayısı 2 No'lu
| Kg
|27,00
|28,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|22,33
|22,33
|Kuru kayısı
| Kg
|6,71
|16,24
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,00
|5,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,00
|15,00
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