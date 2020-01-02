Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg 28,00

28,00

Kuru kayısı Kg16,24

16,24

Jumbo kayısı Kg23,90

23,90

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg8,40

8,40

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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