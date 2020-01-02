Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
| Kg
|16,24
|16,24
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,90
|23,90
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|8,40
|8,40
Son Dakika Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar