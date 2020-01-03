Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 nolu şekerpare kayısı Kg 25,09

25,09

Kuru kayısı Kg14,50

14,50

2 nolu şekerpare kayısı Kg20,46

22,77

Kayısı çekirdeği acı kabuklu Kg5,00

5,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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