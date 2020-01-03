Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|25,09
|25,09
|Kuru kayısı
| Kg
|14,50
|14,50
|2 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|20,46
|22,77
|Kayısı çekirdeği acı kabuklu
| Kg
|5,00
|5,00
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