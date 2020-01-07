Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 21,46

21,46

Kuru kayısı Kg13,87

17,87

Kesilmiş kuru kayısı Kg8,70

8,70

Kayısı çekirdeği iç tatlı

 Kg17,40

17,40

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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