Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|21,46
|21,46
|Kuru kayısı
| Kg
|13,87
|17,87
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|8,70
|8,70
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|17,40
|17,40
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