Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kayısı 4 No'lu Kg 30,41

30,41

Jumbo kayısı Kg22,00

22,00

Kuru kayısı Kg10,79

23,32

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

5,80

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,50

15,50

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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