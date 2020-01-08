Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kayısı 4 No'lu
| Kg
|30,41
|30,41
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,00
|22,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,79
|23,32
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,80
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,50
|15,50
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