Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 33,06

33,06

1 nolu şekerpare kayısı Kg28,13

28,94

Kuru kayısı Kg9,00

19,00

Naturel kuru kayısı

 Kg14,00

14,00

Dut kurusu Kg19,60

19,60

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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