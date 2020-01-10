Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|33,06
|33,06
|1 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|28,13
|28,94
|Kuru kayısı
| Kg
|9,00
|19,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|14,00
|14,00
|Dut kurusu
| Kg
|19,60
|19,60
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