Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel gün kurusu Kg 25,50

25,50

Kuru kayısı Kg13,34

18,56

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,88

11,02

Gün kurusu Kg25,00

25,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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