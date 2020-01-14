Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel gün kurusu
| Kg
|25,50
|25,50
|Kuru kayısı
| Kg
|13,34
|18,56
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,88
|11,02
|Gün kurusu
| Kg
|25,00
|25,00
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