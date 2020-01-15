Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|16,20
| Jumbo kayısı
| Kg
|12,85
|12,85
|Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|20,30
|20,30
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,50
|15,50
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