Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası
13 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|30,00
|45,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,16
|5,80
|Kuru kayısı
| Kg
|5,00
|30,00
|7 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|12,37
|12,37
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|15,30
|15,30
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