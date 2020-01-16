Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

13 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 30,00

45,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,16

5,80

Kuru kayısı Kg5,00

30,00

7 nolu şekerpare kayısı

 Kg12,37

12,37

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg15,30

15,30

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı
ABD ve Çin, ticaret savaşını bitiren imzaları attı Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemi gerçekleşti Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
16:49 Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
16:48 ABD'de uçak havadayken motorundan kıvılcım çıktı… O anlar kamerada - Son Dakika
16:43 Milletvekili Tüfenkci: "Millete hizmetimiz 2020 yılında da ilk günkü aşkla devam edecek" - Son Dakika
16:42 Malazgirt'te av komisyon toplantısı - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 16:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]