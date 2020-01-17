Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|32,50
|32,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|8,41
|8,41
|Kuru kayısı
| Kg
|13,86
|19,03
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|24,94
|24,94
|Kayısı çekirdeği içi acı
| Kg
|18,00
|18,00
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