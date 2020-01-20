Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,75
|22,00
|Gün kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
|Dut kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,95
|15,95
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