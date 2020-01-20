Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 27,0027,00

Kuru kayısı Kg10,75

22,00

Gün kurusu Kg20,00

20,00

Dut kurusu

 Kg20,00

20,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,95

15,95

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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