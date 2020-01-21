Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,40-23,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,40-23,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|23,40
|23,50
|Kuru kayısı
| Kg
|11,88
|17,00
|Gün kurusu
| Kg
|17,00
|17,00
|Naturel kuru kayısı kesme
| Kg
|16,39
|16,39
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|10,00
|16,50
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