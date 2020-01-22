Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,64 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|19,64
|19,64
|Kuru kayısı
| Kg
|17,00
|17,00
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,40
|5,40
|Dut kurusu
| Kg
|19,60
|19,60
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,50
|15,50
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