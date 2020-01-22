Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,64 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,64 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 19,6419,64

Kuru kayısı Kg17,00

17,00

Kesmelik kuru kayısı Kg5,40

5,40

Dut kurusu

 Kg19,60

19,60

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,50

15,50

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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