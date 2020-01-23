Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
| Kg
|18,76
|18,76
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|8,12
|8,12
|2 Nolu şekerpare kayısı
| Kg
|15,95
|15,95
Son Dakika Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin