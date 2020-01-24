Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28,85 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu organik kuru kayısı Kg 28,85

28,85

Kuru kayısı Kg18,00

20,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg3,95

5,47

Dut kurusu Kg20,00

20,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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