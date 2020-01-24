Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|28,85
|28,85
|Kuru kayısı
| Kg
|18,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,95
|5,47
|Dut kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
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