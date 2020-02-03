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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg 37,0037,00

Kuru kayısı Kg13,60

21,00

Jumbo kayısı Kg28,00

28,00

Naturel kuru kayısı kesme

 Kg16,47

16,47

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,86

9,86

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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