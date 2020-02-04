Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|25,11
|25,11
|Kuru kayısı
| Kg
|16,40
|16,40
| Jumbo kayısı
| Kg
|17,93
|17,93
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|8,12
|8,12
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,92
|14,92
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