Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 25,1125,11

Kuru kayısı Kg16,40

16,40

Jumbo kayısı Kg17,93

17,93

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg8,12

8,12

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,92

14,92

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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