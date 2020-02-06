Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 18,95

19,24

Kuru kayısı Kg18,95

21,17

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,30

4,30

2. Kalite endüstriyel kuru kayısı

 Kg9,40

9,40

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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