Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|23,91
|23,91
|Kuru kayısı
| Kg
|12,60
|14,80
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,50
|6,50
|Organik kuru kayısı
| Kg
|12,00
|12,00
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