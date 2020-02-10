Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 3 nolu organik kuru kayısının kilogramı 31,87 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 3 nolu organik kuru kayısının kilogramı 31,87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
3 nolu organik kuru kayısı Kg 31,87

31,87

Kuru kayısı Kg17,50

17,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg6,40

12,75

Jumbo kayısı Kg26,67

26,67

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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