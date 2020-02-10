Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 3 nolu organik kuru kayısının kilogramı 31,87 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 3 nolu organik kuru kayısının kilogramı 31,87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|31,87
|31,87
|Kuru kayısı
| Kg
|17,50
|17,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,40
|12,75
| Jumbo kayısı
| Kg
|26,67
|26,67
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