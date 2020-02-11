Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 29,61 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 29,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
| Kg
|29,61
|29,61
|Kuru kayısı
| Kg
|11,50
|15,10
|4 Nolu organik kayısı
| Kg
|28,25
|28,25
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|19,20
|25,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|16,40
|16,40
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