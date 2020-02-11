Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 29,61 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 29,61 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısı Kg 29,6129,61

Kuru kayısı Kg11,50

15,10

4 Nolu organik kayısı Kg28,25

28,25

Gün kurusu kayısı

 Kg19,20

25,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg16,40

16,40

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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