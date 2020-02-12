Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında natürel gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında natürel gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel gün kurusu
| Kg
|22,00
|22,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,25
|11,25
|Organik kuru kayısı
| Kg
|21,31
|30,74
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|7,97
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|13,92
|13,92
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