Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında natürel gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında natürel gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel gün kurusu Kg 22,0022,00

Kuru kayısı Kg11,25

11,25

Organik kuru kayısı Kg21,31

30,74

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,80

7,97

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg13,92

13,92

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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