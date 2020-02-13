Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 nolu natürel kuru kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 nolu natürel kuru kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 nolu natürel kuru kayısı
| Kg
|23,20
|23,20
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|13,53
|1 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|20,30
|20,30
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