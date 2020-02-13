Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 nolu natürel kuru kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda 1 nolu natürel kuru kayısının kilogramı 23,20 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 nolu natürel kuru kayısı Kg 23,20

23,20

Kuru kayısı Kg12,00

13,53

1 nolu şekerpare kayısı Kg20,30

20,30

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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