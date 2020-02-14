Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu natürel kayısı Kg 21,0021,00

Kuru kayısı Kg10,00

15,61

Gün kurusu Kg14,10

17,75

Endüstriyel kuru kayısı Kg6,25

6,25

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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