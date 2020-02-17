Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|26,00
|26,00
|Kuru kayısı
| Kg
|12,76
|22,44
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|9,43
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|12,18
|12,18
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