Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 nolu organik kuru kayısı Kg 27,13

27,13

Kuru kayısı Kg11,50

16,25

Endüstriyel kuru kayısı Kg3,94

3,94

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg16,00

16,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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