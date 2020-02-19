Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 nolu natürel kayısı Kg 23,95 23,95

Kuru kayısı Kg12,76

13,70

Organik kuru kayısı Kg19,72

19,72

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,22

5,22

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,80

14,80

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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