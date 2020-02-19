Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 nolu natürel kayısı
| Kg
|23,95
|23,95
|Kuru kayısı
| Kg
|12,76
|13,70
|Organik kuru kayısı
| Kg
|19,72
|19,72
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,22
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|14,80
|14,80
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