Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15-16 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15-16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|15,00
|16,00
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,29
|10,29
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|5,80
|İşlenmiş şekerpare kuru kayısı
| Kg
|12,50
|12,50
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