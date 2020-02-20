Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15-16 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15-16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 15,00 16,00

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,29

10,29

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,80

5,80

İşlenmiş şekerpare kuru kayısı

 Kg12,50

12,50

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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