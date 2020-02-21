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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu organik kuru kayısı Kg 24,33 24,33

Kuru kayısı Kg6,43

23,47

Jumbo kayısı Kg22,04

22,04

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,16

8,12

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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