Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|24,33
|24,33
|Kuru kayısı
| Kg
|6,43
|23,47
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,04
|22,04
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,16
|8,12
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