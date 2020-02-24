Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

11 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 12,24

20,00

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,15

11,60

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,52

5,80

Kayısı çekirdeği içi acı Kg14,00

14,00

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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