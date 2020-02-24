Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası
11 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|12,24
|20,00
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,15
|11,60
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,52
|5,80
|Kayısı çekirdeği içi acı
| Kg
|14,00
|14,00
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