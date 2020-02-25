Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|26,68
|26,68
|4 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|22,00
|22,00
|Kuru kayısı
| Kg
|20,00
|25,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|14,50
|14,50
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