Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg 26,68

26,68

4 nolu organik kuru kayısı Kg22,00

22,00

Kuru kayısı Kg20,00

25,00

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg14,50

14,50

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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