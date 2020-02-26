Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda natürel gün kurusu kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda natürel gün kurusu kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel gün kurusu kayısı Kg 29,00

29,00

Organik kuru kayısı Kg16,24

16,24

Kuru kayısı Kg11,80

14,00

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg27,79

27,79

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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