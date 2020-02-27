Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|27,08
|27,08
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,44
|10,44
|Kuru kayısı
| Kg
|17,66
|17,66
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|16,00
|16,00
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