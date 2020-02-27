Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 27,08

27,08

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,44

10,44

Kuru kayısı Kg17,66

17,66

Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg16,00

16,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı
AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:14:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]